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У розвідці вже "приблизно знають", хто і де стратив українського військового - Омбудсмен

У розвідці вже "приблизно знають", хто і де стратив українського військового - Омбудсмен

Київ • УНН

 • 1431886 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко стратити українського військового. Про це заявив в ефірі програми Радіо Свобода Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

«У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, у якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, у тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець.

На уточнююче запитання, чи йдеться саме про найманців ПВК «вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді: «Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».

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Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.

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