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В разведке уже "примерно знают", кто и где казнил украинского военного - Омбудсмен

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В украинской разведке уже «примерно знают», кто мог жестоко казнить украинского военного. Об этом заявил в эфире программы Радио Свобода Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

«У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем», – сказал Лубинец.

На уточняющий вопрос, идет ли речь именно о наемниках ЧВК «вагнер», Дмитрий Лубинец не дал ответа: «Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, на мой взгляд, наша разведка сработала максимально эффективно».

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Дополнение

11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

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