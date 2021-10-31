У Росії лише за жовтень було виявлено понад мільйон заражень коронавірусом

Деталі

Так, з 1 по 31 жовтня штаб повідомив про 1 002 764 хворих. Це на 69,4% більше за показник попереднього місяця і на 127% більше, ніж у жовтні 2020 року, зазначає агентство.

Контекст

У неділю Росія знову оновила максимум за зараженістю коронавірусом: добова кількість нових інфікованих сягнула майже 41 тисяч. “За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 — 40 993 у 85 регіонах, у тому числі виявлено активно 3622 (8,8%) без клінічних проявів”, — повідомив оперативний штаб боротьби з коронавірусною інфекцією 31 жовтня.

У Росії пікові показники зараження коронавірусом оновлюються вже вчетверте за тиждень. Напередодні повідомлялося про 40 251 випадок, приріст іде у всіх регіонах країни. Найбільше тих, хто заразився, знову виявлено в Москві (7603), Санкт-Петербурзі (3597) і Московській області (2737).

Смертність від коронавірусу у РФ тримається на рівні понад тисячу людей за добу 13-й день поспіль. За останні 24 години від коронавірусу померло ще 1158 пацієнтів — на два менше, ніж напередодні. Загалом у Росії під час пандемії зареєстровано вже 8 513 790 заражень, зокрема 238 538 — зі смертю.