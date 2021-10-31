В России только за октябрь было обнаружено более миллиона заражений коронавирусом

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Так, с 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 002 764 больных. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре 2020 года, отмечает агентство.

Контекст

В воскресенье Россия снова обновила максимум по зараженности коронавирусом: суточное количество новых инфицированных достигло почти 41 тысячи. “За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3622 (8,8%) без клинических проявлений”, — сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 31 октября.

В России пиковые показатели заражения коронавирусом обновляются уже четвертый раз за неделю. Накануне сообщалось о 40 251 случае, прирост идет во всех регионах страны. Больше всего заразившихся вновь обнаружено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737).

Смертность от коронавируса в РФ держится на уровне более тысячи человек в сутки 13-й день подряд. За последние 24 часа от коронавируса умерло еще 1158 пациентов — на два меньше, чем накануне. Всего в России во время пандемии зарегистрировано уже 8513790 заражений, в том числе 238538 — со смертью.