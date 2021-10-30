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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Росії за добу понад 40 тис. нових випадків COVID-19. Це рекорд за всю пандемію

Київ • УНН

 • 20677 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Росії за добу зафіксували 40 251 новий випадок зараження коронавірусом - новий рекорд із початку пандемії. Летальних випадків за добу - знову понад 1,1 тисячі, повідомляє російський оперативний штаб з боротьби з COVID-19, пише УНН.

У Росії за добу понад 40 тис. нових випадків COVID-19. Це рекорд за всю пандемію

Деталі

За останню добу в Росії виявлено 40 251 випадок COVID-19. Загалом у країні виявлено 8 472 797 випадків зараження коронавірусом.

Також за добу у РФ зафіксовано 1 160 смертей. За час пандемії у Росії від коронавірусу померло 237 380 людей.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Москві (7267), Санкт-Петербурзі (3578), Підмосков'ї (2680), Самарській області (1405) і Нижньогородській області (815).

Доповнення

Всього у світі на COVID-19 захворіло 246,7 млн людей, з них одужало 223,5 млн осіб. Кількість померлих зросла до 5 мільйонів.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (46,7 млн), Індія (34,2 млн), Бразилія (21,7 млн), Велика Британія (8,9 млн), Росія (8,4 млн), Туреччина (7,9 млн), Франція (7,1 млн) та Іран (5,9 млн).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (765,7 тис.), Бразилії (607,5 тис.) та Індії (457,7 тис.).

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