В России за сутки более 40 тыс. новых случаев COVID-19. Это рекорд за всю пандемию

Детали

За последние сутки в России обнаружен 40 251 случай COVID-19. Всего в стране выявлено 8 472 797 случаев заражения коронавирусом.

Также за сутки в РФ зафиксировано 1160 смертей. За время пандемии в России от коронавируса умерли 237 380 человек.

Наибольше новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7267), Санкт-Петербурге (3578), Подмосковье (2680), Самарской области (1405) и Нижегородской области (815).

Дополнение

Всего в мире COVID-19 заболело 246,7 млн человек, из них поправилось 223,5 млн человек. Число умерших возросло до 5 миллионов.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,7 млн), Индия (34,2 млн), Бразилия (21,7 млн), Великобритания (8,9 млн), Россия (8,4 млн), Турция (7,9 млн), Франция (7,1 млн) и Иран (5,9 млн).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (765,7 тыс.), Бразилии (607,5 тыс.) и Индии (457,7 тыс.).