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У Росії 6 людей загинуло в результаті падіння автобуса з обриву

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Росії в Кемеровській області службовий вахтовий автобус, що перевозила робітників зі зміни, які працюють на шахті "Распадская", перекинувся в кювет. В результаті постраждали 22 робітників, 6 з яких загинули на помсти традегіі. Про це повідомляє СК РФ по Кемеровській області, передає УНН.

"8 лютого поточного року близько 08 години 30 хвилин (за місцевим часом) надійшло повідомлення про те, що на ОА розріз "Распадская" службовий вахтовий автобус на базі автомобіля "КамАЗ", що перевозила робітників зі зміни, перекинувся в кювет, впавши з висоти близько 8 метрів. У результаті постраждали 22 робітників, 6 з яких померли на місці, постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості, їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Кемеровській області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні інших робіт, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб - ред.).

На місці трагедії працює слідча група, до складу якої входять слідчі-криміналісти, на місце виїхав один з керівників управління.

"У рамках розслідування кримінальної справи буде встановлено, в справному чи стані автобус був допущений до перевезення робітників, відповідало технічне оснащення транспорту погодних умов, чи проходив водій перед виходом на лінію медичний огляд, чи дотримані вимоги безпеки під час перевезення людей", - додали в комітеті.

Встановлюються обставини події, причина смерті потерпілих. Розслідування кримінальної справи триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вантажівка виїхла на шлях, викликавши часткове сходження локомотива пасажирського поїзда з рейок.

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