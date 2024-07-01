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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61042 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У російському белгороді пролунали вибухи: нам містом піднімається чорний дим

Київ • УНН

 • 33643 перегляди

У російському місті бєлгород повідомлялося про вибухи і чорний дим на тлі ракетної загрози, при цьому місцева влада поки що не коментує можливу шкоду і руйнування.

У російському белгороді пролунали вибухи: нам містом піднімається чорний дим

У російському бєлгороді на тлі ракетної небезпеки пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що над містом піднімається чорний дим, передає УНН.

"Після гучних звуків над містом видніється стовп диму. Уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада наразі інформацію про вибухи, ймовірне влучання та руйнування не коментувала.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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