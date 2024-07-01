У російському белгороді пролунали вибухи: нам містом піднімається чорний дим
Київ • УНН
У російському місті бєлгород повідомлялося про вибухи і чорний дим на тлі ракетної загрози, при цьому місцева влада поки що не коментує можливу шкоду і руйнування.
У російському бєлгороді на тлі ракетної небезпеки пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що над містом піднімається чорний дим, передає УНН.
"Після гучних звуків над містом видніється стовп диму. Уточнюємо інформацію", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада наразі інформацію про вибухи, ймовірне влучання та руйнування не коментувала.
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