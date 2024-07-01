В российском белгороде на фоне ракетной опасности прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают, что над городом поднимается черный дым, передает УНН.

"После громких звуков над городом виднеется столб дыма. Уточняем информацию", - говорится в сообщении.

Местные власти пока информацию о взрывах, вероятном попадании и разрушениях не комментировали.

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