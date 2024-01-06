У Росії заявили про збиття чотирьох ракет над Кримом

Міноборони РФ заявило про нібито знищення російськими засобами протиповітряної оборони чотирьох авіаційних керованих ракет над Кримським півостровом, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що знищення ракет начебто сталося 6 січня близько 00:30 за київським часом.

"Черговими засобами ППО чотири українські ракети перехоплено та знищено над Кримським півостровом", — розповіли у російському оборонному відомстві.

Нагадаємо

У Криму в районі Євпаторії вночі 6 січня пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів.

На тлі масштабних втрат на фронті росіяни перекидають нові сили до окупованого Криму - АТЕШ