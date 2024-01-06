У Росії заявили про збиття чотирьох ракет над Кримом
Київ • УНН
Міністерство оборони Росії заявляє, що перехопило і знищило чотири українські ракети над Кримом 6 січня.
Міноборони РФ заявило про нібито знищення російськими засобами протиповітряної оборони чотирьох авіаційних керованих ракет над Кримським півостровом, передає УНН.
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Зазначається, що знищення ракет начебто сталося 6 січня близько 00:30 за київським часом.
"Черговими засобами ППО чотири українські ракети перехоплено та знищено над Кримським півостровом", — розповіли у російському оборонному відомстві.
Нагадаємо
У Криму в районі Євпаторії вночі 6 січня пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів.
На тлі масштабних втрат на фронті росіяни перекидають нові сили до окупованого Криму - АТЕШ05.01.24, 13:39 • 24828 переглядiв