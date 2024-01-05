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В России заявили о сбитии четырех ракет над Крымом

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 23:16  •  8850 просмотра

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Министерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило четыре украинские ракеты над Крымом 6 января.

Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны четырех авиационных управляемых ракет над Крымским полуостровом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что уничтожение ракет якобы произошло 6 января около 00:30 по киевскому времени.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - рассказали в российском оборонном ведомстве.

Напомним,

В Крыму в районе Евпатории ночью 6 января прозвучали по меньшей мере пять мощных взрывов.

На фоне масштабных потерь на фронте россияне перебрасывают новые силы в оккупированный Крым - АТЕШ05 январь 2024, 11:39 • 18400 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Росії заявили про збиття чотирьох ракет над Кримом
Russia reports shooting down four missiles over Crimea
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