В России заявили о сбитии четырех ракет над Крымом

Ариэль, Люцифер и Миролюб: какие редко употребляемые имена родители выбирали для своих малышей в 2023 году

В 2023 году украинские родители выбирали для своих детей уникальные имена, такие как Миролюб и Люцифер, среди популярных, как Мария и Александр.