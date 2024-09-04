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У росії погрожують позбавити ліцензії провайдерів за відмову сповільнювати YouTube

У росії погрожують позбавити ліцензії провайдерів за відмову сповільнювати YouTube

Київ • УНН

 • 14852 перегляди

роскомнадзор вимагає від інтернет-провайдерів не перешкоджати блокуванню ресурсів із "забороненою інформацією". За невиконання загрожують адміністративною відповідальністю аж до анулювання ліцензії.

У росії погрожують позбавити ліцензії інтернет-провайдерів, які відмовляються виконувати рішення влади про уповільнення Youtube. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ та паблік Astra.

Деталі

Зазначається, що цього тижня оператори отримали листи від роскомнагляду з вказівками не заважати "блокуванням ресурсів", які ініціюють органи влади. В іншому разі їх притягнуть до адміністративної відповідальності аж до анулювання ліцензії, йдеться в листах.

У листах не згадується відеохостинг Youtube, роскомнагляд вимагає не заважати блокуванню і ускладненню доступу до всіх сайтів із "забороненою інформацією".

Раніше в росЗМІ повідомлялося, що деякі оператори дозволяли клієнтам користуватися Youtube, перенаправляючи з російських серверів Google на європейські.

Нагадаємо

Влітку росіян попередили про можливі збої в роботі відеохостингу YouTube, а росЗМІ вже пишуть про повне блокування хостингу у вересні цього року.

На тлі уповільнення роботи YouTube у росії та на окупованих територіях України окупаційна влада Криму рекомендує навчальним закладам і держустановам використовувати російський відеосервіс.

YouTube заблокував канали підсанкційних російських артистів04.07.2024, 23:39 • 56230 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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