У росії погрожують позбавити ліцензії провайдерів за відмову сповільнювати YouTube
Київ • УНН
роскомнадзор вимагає від інтернет-провайдерів не перешкоджати блокуванню ресурсів із "забороненою інформацією". За невиконання загрожують адміністративною відповідальністю аж до анулювання ліцензії.
У росії погрожують позбавити ліцензії інтернет-провайдерів, які відмовляються виконувати рішення влади про уповільнення Youtube. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ та паблік Astra.
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Зазначається, що цього тижня оператори отримали листи від роскомнагляду з вказівками не заважати "блокуванням ресурсів", які ініціюють органи влади. В іншому разі їх притягнуть до адміністративної відповідальності аж до анулювання ліцензії, йдеться в листах.
У листах не згадується відеохостинг Youtube, роскомнагляд вимагає не заважати блокуванню і ускладненню доступу до всіх сайтів із "забороненою інформацією".
Раніше в росЗМІ повідомлялося, що деякі оператори дозволяли клієнтам користуватися Youtube, перенаправляючи з російських серверів Google на європейські.
Нагадаємо
Влітку росіян попередили про можливі збої в роботі відеохостингу YouTube, а росЗМІ вже пишуть про повне блокування хостингу у вересні цього року.
На тлі уповільнення роботи YouTube у росії та на окупованих територіях України окупаційна влада Криму рекомендує навчальним закладам і держустановам використовувати російський відеосервіс.
YouTube заблокував канали підсанкційних російських артистів04.07.2024, 23:39 • 56230 переглядiв