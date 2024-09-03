Борьба с YouTube: в оккупированном Крыму власти рекламируют российский видеосервис
Киев • УНН
На фоне замедления работы YouTube в России и на оккупированных территориях Украины оккупационные власти Крыма рекомендуют учебным заведениям и госучреждениям использовать российский видеосервис.
На фоне замедления YouTube росвласти начали рекламировать российский сервис rutube во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
Всем учебным заведениям Крыма рекомендовано активнее использовать и популяризировать rutube. Такие же рекомендации переданы в бюджетные учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления
Напомним
С начала августа в россии и на временно оккупированных россией территориях Украины пользователи заметили замедление в работе видеосервиса YouTube. Перед этим российские власти и депутаты говорили о блокировании YouTube. С сентябре росвласти планируют окончательно заблокировать YouTube.
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов4 июля 2024, 20:39 • 55622 просмотра