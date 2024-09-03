Боротьба з YouTube: в окупованому Криму влада рекламує російський відеосервіс
Київ • УНН
На тлі уповільнення роботи YouTube у росії та на окупованих територіях України окупаційна влада Криму рекомендує навчальним закладам і держустановам використовувати російський відеосервіс.
На тлі уповільнення YouTube росвлада почала рекламувати російський сервіс rutube в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Усім навчальним закладам Криму рекомендовано активніше використовувати і популяризувати rutube. Такі ж рекомендації передано в бюджетні установи, державні органи та органи місцевого самоврядування
Нагадаємо
З початку серпня в росії і на тимчасово окупованих росією територіях України користувачі помітили уповільнення в роботі відеосервісу YouTube. Перед цим російська влада і депутати говорили про блокування YouTube. З вересня росвлада планує остаточно заблокувати YouTube.
YouTube заблокував канали підсанкційних російських артистів04.07.2024, 23:39 • 56230 переглядiв