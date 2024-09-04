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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии грозят лишить лицензии провайдеров за отказ замедлять YouTube

В россии грозят лишить лицензии провайдеров за отказ замедлять YouTube

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 14:49  •  443 просмотра

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роскомнадзор требует от интернет-провайдеров не препятствовать блокировке ресурсов с "запрещенной информацией". За неисполнение грозят административной ответственностью вплоть до аннулирования лицензии.

В россии грозят лишить лицензии интернет-провайдеров, которые отказываются выполнять решение властей о замедлении Youtube. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и паблик Astra.

Детали

Указывается, что на этой неделе операторы получили письма от роскомнадзора с указаними не мешать "блокировкам ресурсов", которые инициируют органы власти. В противном случае их привлекут к административной ответственности вплоть до аннулирования лицензии, говорится в письмах.

В письмах не упоминается видеохостинг Youtube, роскомнадзор требует не мешать блокировке и затруднению доступа ко всем сайтам с "запрещенной информацией".

Ранее в росСМИ сообщалось, что некоторые операторы позволяли клиентам пользоваться Youtube, перенаправляя с российских серверов Google на европейские.

Напомним

Летом россиян предупредили о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube, а росСМИ уже пишут о полной блокировке хостинга в сентябре этого года.

На фоне замедления работы YouTube в россии и на оккупированных территориях Украины оккупационные власти Крыма рекомендуют учебным заведениям и госучреждениям использовать российский видеосервис.

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов4 июля 2024, 20:39 • 55629 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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