В россии грозят лишить лицензии провайдеров за отказ замедлять YouTube

В россии грозят лишить лицензии интернет-провайдеров, которые отказываются выполнять решение властей о замедлении Youtube. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и паблик Astra.

Детали

Указывается, что на этой неделе операторы получили письма от роскомнадзора с указаними не мешать "блокировкам ресурсов", которые инициируют органы власти. В противном случае их привлекут к административной ответственности вплоть до аннулирования лицензии, говорится в письмах.

В письмах не упоминается видеохостинг Youtube, роскомнадзор требует не мешать блокировке и затруднению доступа ко всем сайтам с "запрещенной информацией".

Ранее в росСМИ сообщалось, что некоторые операторы позволяли клиентам пользоваться Youtube, перенаправляя с российских серверов Google на европейские.

Напомним

Летом россиян предупредили о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube, а росСМИ уже пишут о полной блокировке хостинга в сентябре этого года.

На фоне замедления работы YouTube в россии и на оккупированных территориях Украины оккупационные власти Крыма рекомендуют учебным заведениям и госучреждениям использовать российский видеосервис.

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов