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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У росії планують нове кіно про Штірліца: розвідника відправлять в Аргентину

Київ • УНН

 • 14342 перегляди

У росії анонсували новий серіал про Штірліца за романами Юліана Семенова. Дія відбуватиметься в Іспанії та Аргентині після Другої світової війни, зйомки можуть розпочатися влітку 2025 року.

У росії планують нове кіно про Штірліца: розвідника відправлять в Аргентину

У рф анонсують відновлення серіалу про Штірліца. Зйомки можуть початися влітку 2025 року. В основі - цикл романів Юліана Семенова, дія яких відбувається після закінчення Другої світової війни.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Це буде дуже сучасний, потрібний і цікавий для молоді саме серіал

- заявила дочка письменника Ольга Семенова про новий російський кінопроект про Штірліца.

Повідомляється, що сценарій нового серіалу буде заснований на романах Юліана Семенова про Штірліца: "Експансія-1", "Експансія-2", "Експансія-3". Їхня дія відбувається після закінчення Другої світової війни, - в Іспанії та Аргентині. Ім'я виконавця головної ролі невідоме.

Нагадаємо

У радянські часи було знято "Сімнадцять миттєвостей весни" - 12-серійний телефільм про розвідника Штірліца, режисера Тетяни Ліознової.

Сценарій написав Семенов на основі свого однойменного роману. У фільмі Ліознової Штірліца зіграв В'ячеслав Тихонов.

На фестивалі в Цюриху скасували всі публічні покази фільму "росіяни на війні"27.09.24, 20:56 • 28528 переглядiв

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