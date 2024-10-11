У росії планують нове кіно про Штірліца: розвідника відправлять в Аргентину
Київ • УНН
У росії анонсували новий серіал про Штірліца за романами Юліана Семенова. Дія відбуватиметься в Іспанії та Аргентині після Другої світової війни, зйомки можуть розпочатися влітку 2025 року.
У рф анонсують відновлення серіалу про Штірліца. Зйомки можуть початися влітку 2025 року. В основі - цикл романів Юліана Семенова, дія яких відбувається після закінчення Другої світової війни.
Пише УНН з посиланням на ВВС.
Це буде дуже сучасний, потрібний і цікавий для молоді саме серіал
Повідомляється, що сценарій нового серіалу буде заснований на романах Юліана Семенова про Штірліца: "Експансія-1", "Експансія-2", "Експансія-3". Їхня дія відбувається після закінчення Другої світової війни, - в Іспанії та Аргентині. Ім'я виконавця головної ролі невідоме.
Нагадаємо
У радянські часи було знято "Сімнадцять миттєвостей весни" - 12-серійний телефільм про розвідника Штірліца, режисера Тетяни Ліознової.
Сценарій написав Семенов на основі свого однойменного роману. У фільмі Ліознової Штірліца зіграв В'ячеслав Тихонов.
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