В россии планируют новое кино о Штирлице: разведчика отправят в Аргентину
Киев • УНН
В россии анонсировали новый сериал о Штирлице по романам Юлиана Семенова. Действие будет происходить в Испании и Аргентине после Второй мировой войны, съемки могут начаться летом 2025 года.
В рф анонсируют возобновление сериала о Штирлице. Съемки могут начаться летом 2025 года. В основе - цикл романов Юлиана Семенова, действие которых происходит после окончания Второй мировой войны.
Пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи именно сериал
Сообщается, что сценарий нового сериала будет основан на романах Юлиана Семенова о Штирлице: «Экспансия-1», „Экспансия-2“, „Экспансия-3“. Их действие происходит после окончания Второй мировой войны, - в Испании и Аргентине. Имя исполнителя главной роли неизвестно.
Напомним,
В советские времена было снято «Семнадцать мгновений весны» - 12-серийный телефильм о разведчике Штирлице, режиссера Татьяны Лиозновой.
Сценарий написал Семенов на основе своего одноименного романа. В фильме Лиозновой Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов.
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