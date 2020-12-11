У роботі Spotify стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Користувачі повідомляють про проблеми в роботі музичного стрімінгового сервісу Spotify по всьому світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані сервісу Downdetector, який відслідковує роботу різних платформ.
Про збої почали повідомляти близько двох годин тому.
Серед найбільших проблем - 87% користувачів повідомляли про збої з потоковим відтворенням музики, 7% - з роботою веб-сайту сервісу, 4% - з роботою Spotify на Sonos.
Нагадаємо, з 15 липня поточного року найбільший в світі музичний стрімінговій сервіс Spotify офіційно почав свою роботу в Україні.
Додамо, напередодні у роботі сервісу Facebook Messenger стався технічний збій. За даними Downdetector, основні проблеми вдень 10 грудня спостерігаються в більшості країн Європи, в Азії та Австралії.
Як повідомляв УНН, найбільший музичний стрімінговій сервіс Spotify представив рейтинг кращих виконавців, пісень і альбомів - 2020 року, а також розповів трохи про глобальні тренди року.