В работе Spotify произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пользователи сообщают о проблемах в работе музыкального стримингового сервиса Spotify по всему миру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу различных платформ.
О сбоях начали сообщать около двух часов назад.
Среди самых больших проблем - 87% пользователей сообщали о сбоях с потоковым воспроизведением музыки, 7% - с работой сайта сервиса, 4% - с работой Spotify на Sonos.
Напомним, с 15 июля текущего года крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.
Добавим, накануне в работе сервиса Facebook Messenger произошел технический сбой. По данным Downdetector, основные проблемы днем 10 декабря наблюдаются в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии.
Как сообщал УНН, крупнейший музыкальный стриминговий сервис Spotify представил рейтинг лучших исполнителей, песен и альбомов - 2020 года, а также рассказал немного о глобальных трендах года.