Що слухав світ в 2020 році: Spotify представив глобальний музичний топ

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Найбільший музичний стрімінговій сервіс Spotify представив рейтинг кращих виконавців, пісень і альбомів - 2020 року, а також розповів трохи про глобальні тренди року, передає УНН з посиланням на блог компанії.

Так, кращі пісні року, які сподобалися більшості слухачів сервісу, складають наступний список:
- "Blinding Lights" by The Weeknd

- "Dance Monkey" by Tones And I

- "The Box" by Roddy Ricch

- "Roses - Imanbek Remix" by Imanbek and SAINt JHN

- "Do not Start Now" by Dua Lipa

Виконавцями року за версією Spotify стали:
- Bad Bunny
- Drake
- J Balvin
- Juice WRLD
- The Weeknd
Топ виконавиць-2020 виглядає наступним чином:
- Billie Eilish
- Taylor Swift
- Ariana Grande
- Dua Lipa
- Halsey
Найпопулярніші альбоми в світі 2020 року:
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood's Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa

Також в цьому році в Spotify оцінили найпопулярніші глобальні тенденції в музиці.

Відзначається, що, коли люди почали дистанціюватися від суспільства, в Spotify відзначили зростання кількості плейлистів на тему ностальгії і роботи з дому, а також подкасти про здоров'я, такі як "Unlocking Us з Брене Браун" і "Get Sleepy: медитація і розповіді для сну".

Нагадаємо, з 15 липня поточного року найбільший в світі музичний стрімінговій сервіс Spotify офіційно почав свою роботу в Україні.

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