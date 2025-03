Що слухав світ в 2020 році: Spotify представив глобальний музичний топ

Так, кращі пісні року, які сподобалися більшості слухачів сервісу, складають наступний список:

- "Blinding Lights" by The Weeknd

- "Dance Monkey" by Tones And I

- "The Box" by Roddy Ricch

- "Roses - Imanbek Remix" by Imanbek and SAINt JHN

- "Do not Start Now" by Dua Lipa

Виконавцями року за версією Spotify стали:

- Bad Bunny

- Drake

- J Balvin

- Juice WRLD

- The Weeknd

Топ виконавиць-2020 виглядає наступним чином:

- Billie Eilish

- Taylor Swift

- Ariana Grande

- Dua Lipa

- Halsey

Найпопулярніші альбоми в світі 2020 року:

- YHLQMDLG, Bad Bunny

- After Hours, The Weeknd

- Hollywood's Bleeding, Post Malone

- Fine Line, Harry Styles

- Future Nostalgia, Dua Lipa

Також в цьому році в Spotify оцінили найпопулярніші глобальні тенденції в музиці.

Відзначається, що, коли люди почали дистанціюватися від суспільства, в Spotify відзначили зростання кількості плейлистів на тему ностальгії і роботи з дому, а також подкасти про здоров'я, такі як "Unlocking Us з Брене Браун" і "Get Sleepy: медитація і розповіді для сну".

Нагадаємо, з 15 липня поточного року найбільший в світі музичний стрімінговій сервіс Spotify офіційно почав свою роботу в Україні.