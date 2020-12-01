Что слушал мир в 2020 году: Spotify представил глобальный музыкальный топ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Крупнейший музыкальный стриминговий сервис Spotify представил рейтинг лучших исполнителей, песен и альбомов - 2020, а также рассказал немного о глобальных трендах года, передает УНН со ссылкой на блог компании.
Так, лучшие песни года, которые понравились большинству слушателей сервиса, составляют следующий список:
— “Blinding Lights” by The Weeknd
— “Dance Monkey” by Tones And I
— “The Box” by Roddy Ricch
— “Roses — Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN
— “Don’t Start Now” by Dua Lipa
Исполнителями года по версии Spotify стали:
— Bad Bunny
— Drake
— J Balvin
— Juice WRLD
— The Weeknd
Топ исполнительниц-2020 выглядит следующим образом:
— Billie Eilish
— Taylor Swift
— Ariana Grande
— Dua Lipa
— Halsey
Самые популярные альбомы в мире 2020 года:
— YHLQMDLG, Bad Bunny
— After Hours, The Weeknd
— Hollywood’s Bleeding, Post Malone
— Fine Line, Harry Styles
— Future Nostalgia, Dua Lipa
Также в этом году в Spotify оценили самые популярные глобальные тенденции в музыке.
Отмечается, что, когда люди начали дистанцироваться от общества, в Spotify отметили рост количеста плейлистов на тему ностальгии и работы из дома, а также подкасты о здоровье, такие как “Unlocking Us с Брене Браун” и “Get Sleepy: медитация и рассказы для сна”.
Напомним, с 15 июля текущего года крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.