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Что слушал мир в 2020 году: Spotify представил глобальный музыкальный топ

Что слушал мир в 2020 году: Spotify представил глобальный музыкальный топ

Киев  •  УНН

 • 24635 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Крупнейший музыкальный стриминговий сервис Spotify представил рейтинг лучших исполнителей, песен и альбомов - 2020, а также рассказал немного о глобальных трендах года, передает УНН со ссылкой на блог компании.

Так, лучшие песни года, которые понравились большинству слушателей сервиса, составляют следующий список:
— “Blinding Lights” by The Weeknd

— “Dance Monkey” by Tones And I

— “The Box” by Roddy Ricch

— “Roses — Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

— “Don’t Start Now” by Dua Lipa

Исполнителями года по версии Spotify стали:
— Bad Bunny
— Drake
— J Balvin
— Juice WRLD
— The Weeknd
Топ исполнительниц-2020 выглядит следующим образом:
— Billie Eilish
— Taylor Swift
— Ariana Grande
— Dua Lipa
— Halsey
Самые популярные альбомы в мире 2020 года:
— YHLQMDLG, Bad Bunny
— After Hours, The Weeknd
— Hollywood’s Bleeding, Post Malone
— Fine Line, Harry Styles
— Future Nostalgia, Dua Lipa

Также в этом году в Spotify оценили самые популярные глобальные тенденции в музыке.

Отмечается, что, когда люди начали дистанцироваться от общества, в Spotify отметили рост количеста плейлистов на тему ностальгии и работы из дома, а также подкасты о здоровье, такие как “Unlocking Us с Брене Браун” и “Get Sleepy: медитация и рассказы для сна”.

Напомним, с 15 июля текущего года крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.

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