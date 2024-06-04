У Рівному евакуювали працівників ОВА: надійшло повідомлення про замінування
Київ • УНН
Анонімне повідомлення про мінування стало причиною евакуації всіх співробітників з будівлі Рівненської облдержадміністрації, і в даний час спецслужби проводять перевірку приміщення.
У Рівному через анонімне повідомлення про мінування будівлі обласної державної адміністрації евакуюють всіх працівників. Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
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Надійшло чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради. Згідно з протоколом - евакуюємо працівників
За його словами, наразі спецслужби проводять перевірку приміщень. Про її результати голова ОВА пообіцяв повідомити окремо.
Нагадаємо
Нещодавно через анонімне повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів ТЦ "Глобус, що у центрі Києва.