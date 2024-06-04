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У Рівному евакуювали працівників ОВА: надійшло повідомлення про замінування

Київ • УНН

 • 16988 перегляди

Анонімне повідомлення про мінування стало причиною евакуації всіх співробітників з будівлі Рівненської облдержадміністрації, і в даний час спецслужби проводять перевірку приміщення.

У Рівному через анонімне повідомлення про мінування будівлі обласної державної адміністрації евакуюють всіх працівників. Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Деталі 

Надійшло чергове анонімне повідомлення про замінування будівлі Рівненської ОДА та облради.  Згідно з протоколом - евакуюємо працівників

- заявив Коваль. 

За його словами, наразі спецслужби проводять перевірку приміщень. Про її результати голова ОВА пообіцяв повідомити окремо.

Нагадаємо

Нещодавно через анонімне повідомлення про замінування евакуювали відвідувачів ТЦ "Глобус, що у центрі Києва. 

Володимир Омельченко

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