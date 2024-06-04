В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании

В Ровно из-за анонимного сообщения о минировании здания областной государственной администрации эвакуируют всех работников. Об этом заявил председатель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.

детали

Поступило очередное анонимное сообщение о заминировании здания Ровенского ОГАта облсовета. согласно протоколу - эвакуируем работников - заявил кузнец.

По его словам, сейчас спецслужбы проводят проверку помещений. О ее результатах глава ОВА пообещал сообщить отдельно.

Напомним

Недавно из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТЦ "Глобус, что в центре Киева.