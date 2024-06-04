В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  77124 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  89719 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  88634 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  64571 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  108295 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  61073 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  59195 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115295 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117772 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб

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3 июня 2024, 10:13  •  171867 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  158846 просмотра

В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании

Анонимное сообщение о минировании стало причиной эвакуации всех сотрудников из здания Ровенской облгосадминистрации, и в настоящее время спецслужбы проводят проверку помещения.

Криминал и ЧП •   •  1564 просмотра
В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании

россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина

В результате ракетного обстрела Криворожья Днепропетровской области, где также был сбит вражеский беспилотник, был ранен 69-летний мужчина и поврежден частный дом.

Война •   •  2635 просмотра
россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина

Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики

Согласно опросу Министерства экономики, 58% предприятий в Украине сталкиваются с проблемами поиска квалифицированного персонала, что указывает на нехватку квалифицированных работников на рынке труда.

Общество •   •  3214 просмотра
Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики

Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб

Украинские военные отбили многочисленные атаки противника на нескольких фронтах, причем на Покровском направлении наблюдалась самая высокая интенсивность атак врага.

Война •   •  3449 просмотра
Враг сейчас самый активный на Покровском направлении, там продолжаются 14 боев - Генштаб

Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

Оператор электросетей Украины "Укрэнерго" распорядился об аварийном отключении электроэнергии в Киеве из-за чрезмерного потребления.

Экономика •   •  2984 просмотра
Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno

Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" собрал почти 1 тыс. заявок.

Общество •   •  3560 просмотра
Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок

Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

Bank of America считает, что рост рынка полупроводников продолжится до середины 2026 года. Также Аналитики прогнозируют, что запасы чипов до тех пор не достигнут своего пика, - это обусловлено развитием искусственного интеллекта.

Технологии •   •  3096 просмотра
Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Более 11 тыс. человек были эвакуированы из прифронтовых городов Харьковской области и временно размещены в общежитиях, еще 10 тыс. мест зарезервированы, чтобы можно было разместить эвакуированных.

Общество •   •  3999 просмотра
На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела села Белозерка в Херсонской области.

Война •   •  5065 просмотра
Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.

Война •   •  4680 просмотра
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка