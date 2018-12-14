У рік виборів НАЗК віддасть 75% свого бюджету партіям
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції має розподілити 75% свого бюджету у 2019 році між політичними партіями. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Бюджет Національного агентства з питань запобігання корупції у 2019 році становитиме гривень. Згідно з пунктом 8.2 статті 11 Закону України „Про запобігання корупції“ за бюджетною програмою „Фінансування статутної діяльності політичних партій“ 75% цієї суми (565,7 млн грн) Національне агентство має розподілити між парламентськими політичними партіями”, — йдеться у повідомленні.
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У 2018 році на фінансування статутної діяльності політичних партій виділено 513,7 млн грн. Збільшення у 2019 році видатків за бюджетною програмою “Фінансування статутної діяльності політичних партій” зумовлене підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується при розрахунку обсягів фінансування парламентських політичних партій.
На розвиток НАЗК в Держбюджеті-2019 передбачено 36 млн грн, що становить 4% від загальної суми бюджету НАЗК.
Також за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері запобігання корупції” 156,6 млн (21% бюджету) передбачено виділити на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії.
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Збільшення НАЗК у 2019 році видатків за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері запобігання корупції” пов’язане лише зі збільшенням видатків на модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій.
Раніше НАЗК затвердило майже 100 висновків щодо фінансування партій.
Нагадаємо, у 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.