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У річці Рось утопились двоє малолітніх дітей

У річці Рось утопились двоє малолітніх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У Богуславському районі Київської області у правій притоці Дніпра - річці Рось загинули двоє хлопчиків 2011 року народження. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій області, передає УНН.

“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 29 червня о 19:20 до оперативно — диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 напроти районного будинку культури поблизу річки Рось зникло двоє дітей 2011 року народження.

До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

На місці події рятувальники встановили, що, за попередніми даними, два хлопчика, граючись біля канави з нахилом, не втримались та з’їхали по скату з бетону у річку.

Обставини трагедії розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо, 1 липня у Дністровському лимані на Одещині потонув рибалка. Загалом, за даними ДСНС України, з початку 2018 року у водоймах України загинули майже 500 осіб.

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