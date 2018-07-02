У річці Рось утопились двоє малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Богуславському районі Київської області у правій притоці Дніпра - річці Рось загинули двоє хлопчиків 2011 року народження. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“О 21:35 було виявлено тіла дітей та піднято з води на поверхню”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 29 червня о 19:20 до оперативно — диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про те, що близько 17:00 напроти районного будинку культури поблизу річки Рось зникло двоє дітей 2011 року народження.
До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.
На місці події рятувальники встановили, що, за попередніми даними, два хлопчика, граючись біля канави з нахилом, не втримались та з’їхали по скату з бетону у річку.
Обставини трагедії розслідують правоохоронні органи.
Нагадаємо, 1 липня у Дністровському лимані на Одещині потонув рибалка. Загалом, за даними ДСНС України, з початку 2018 року у водоймах України загинули майже 500 осіб.