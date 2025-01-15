У рф майже 150 людей звернулися по меддопомогу після прибирання мазуту на узбережжі Чорного моря

У рф майже 150 людей звернулися по медичну допомогу після прибирання мазуту на узбережжі Чорного моря, яке розлилося внаслідок аварії двох російських танкерів. Про це заявив міністр охорони здоров'я краснодарського краю Євген Філіппов, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Філіппов, з 18 грудня 2024 року з числа учасників у проведенні робіт з очищення берегової лінії від нафтопродуктів зареєстровано 146 звернень за медичною допомогою, 142 тим, хто звернувся, допомогу надано амбулаторно, госпіталізація знадобилася 3 пацієнтам, всі вони вже виписані з видужання. В окупованому Криму звернень за медичною допомогою не зафіксовано.

Водночас росЗМІ повідомляють, що в Анапі помер 17-річний підліток, який допомагав прибирати мазут.

Нагадаємо

Мазут, що розлився внаслідок аварії двох російських танкерів, вже дістався узбережжя в Запорізькій області. В районі окупованого Бердянська виявлено дві забруднені ділянки протяжністю у десятки кілометрів.