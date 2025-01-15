В рф почти 150 человек обратились за медпомощью после уборки мазута на побережье Черного моря

В рф почти 150 человек обратились за медицинской помощью после уборки мазута на побережье Черного моря, которое разлилось в результате аварии двух российских танкеров. Об этом заявил министр здравоохранения краснодарского края Евгений Филиппов, передает УНН.

Детали

Как сообщил Филиппов, с 18 декабря 2024 года из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась 3 пациентам, все они уже выписаны с выздоровлением. В оккупированном Крыму обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

В то же время росСМИ сообщают, что в Анапе умер 17-летний подросток, который помогал убирать мазут.

Напомним

Мазут, разлившийся в результате аварии двух российских танкеров, уже добрался до побережья в Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка протяженностью в десятки километров.