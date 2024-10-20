У рф, аеропорт казані перестав працювати, у повітряній гавані ввели план "Килим"
Київ • УНН
У казані тимчасово припинено роботу міжнародного аеропорту через загрозу безпілотників. Введено план "Килим", аеропорт не приймає і не відправляє рейси для забезпечення безпеки польотів.
Обмеження на роботу міжнародного аеропорту казані пов'язані з загрозою БПЛА.
Пише УНН з посиланням на росЗМІ.
У казані повітряна гавань зараз не приймає і не відправляє авіарейси. Повідомлення про закриття з'явилося о 09:00.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден вранці, 20 жовтня, тимчасові обмеження введені на роботу аеропорту "Казань". (Аеропорт - ІФ) тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси", - йдеться в повідомленні росавіації.
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