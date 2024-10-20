В рф, аэропорт казани перестал работать, в воздушной гавани ввели план "Ковер"
Киев • УНН
В Казани временно приостановлена работа международного аэропорта из-за угрозы беспилотников. Введен план «Ковер», аэропорт не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на работу международного аэропорта Казани связаны с угрозой БПЛА.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
В Казани воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет авиарейсы. Сообщение о закрытии появилось в 09:00.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром, 20 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта «Казань». (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - говорится в сообщении росавиации.
Напомним,
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