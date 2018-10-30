У результаті нападу смертниці у Тунісі поранено 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У центрі столиці Тунісу 30-річна жінка підірвала себе, поранивши 20 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Поранено 15 поліцейських та 5 мирних жителів, серед яких 5 дітей", - сказано у повідомлені МВС Тунісу.
За словами міністра внутрішніх справ Тунісу Хішема Фурата, у терористки раніше не було судимостей. Мотиви нападу поки не ясні. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за атаку.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у результаті теракту поранено 8 поліцейських.
Як повідомляв УНН, у Тунісі вибух стався на проспекті імені Хабіба Бургіба, неподалік від муніципального театру столиці.
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