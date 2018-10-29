Жінка підірвала себе в центрі Тунісу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В понеділок в центрі столиці Тунісу - місті Тунісі – жінка підірвала себе. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державну радіостанцію, передає УНН.
Свідок повідомив про вибух в центрі міста, на проспекті імені Хабіба Бургіба, де правоохоронці оточили територію поблизу муніципального театру столиці.
Повідомляється, що декілька карет швидкої допомоги поспішали до місця інциденту.
"Я був перед театром і почув сильний вибух і побачив людей, що тікають", - сказав один зі свідків.
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Як зазначають інші ЗМІ, смертниця підірвала себе біля столичного торговельний центру. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.
Як повідомляв УНН, терорист-смертник підірвав вибухівку біля будівлі виборчої комісії Афганістану в Кабулі в понеділок, поранивши щонайменше шестеро людей.