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Жінка підірвала себе в центрі Тунісу

Жінка підірвала себе в центрі Тунісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В понеділок в центрі столиці Тунісу - місті Тунісі – жінка підірвала себе. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державну радіостанцію, передає УНН.

Свідок повідомив про вибух в центрі міста, на проспекті імені Хабіба Бургіба, де правоохоронці оточили територію поблизу муніципального театру столиці.

Повідомляється, що декілька карет швидкої допомоги поспішали до місця інциденту.

"Я був перед театром і почув сильний вибух і побачив людей, що тікають", - сказав один зі свідків.

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Як зазначають інші ЗМІ, смертниця підірвала себе біля столичного торговельний центру. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.

Як повідомляв УНН, терорист-смертник підірвав вибухівку  біля будівлі виборчої комісії Афганістану в Кабулі в понеділок, поранивши щонайменше шестеро людей.

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