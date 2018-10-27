Чоловік намагався підірвати себе в будівлі уряду Вірменії

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чоловік, чиє ім’я поки не розголошується, в суботу ввечері спробував проникнути в будівлю уряду Вірменії і там же підірвати себе. Про це повідомив кореспонденту ТАРС прес-секретар Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії Самсон Галстян, інформує УНН.