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Чоловік намагався підірвати себе в будівлі уряду Вірменії

Чоловік намагався підірвати себе в будівлі уряду Вірменії

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чоловік, чиє ім’я поки не розголошується, в суботу ввечері спробував проникнути в будівлю уряду Вірменії і там же підірвати себе. Про це повідомив кореспонденту ТАРС прес-секретар Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії Самсон Галстян, інформує УНН.

“Чоловік 1975 року народження з гранатою намагався проникнути в будівлю уряду Вірменії і підірвати себе. Чергувавші співробітники СНБ республіки знешкодили його”, — повідомив прес-секретар вірменської спецслужби.

За словами Галстян, чоловік був доставлений в СНБ, в слідчому департаменті спецслужби порушено кримінальну справу. Мотив підозрюваного з’ясовується.

Як повідомляв УНН, колишній депутат парламенту Вірменії Каро Карапетян був застрелений в Єревані, за фактом його вбивства порушено кримінальну справу.

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