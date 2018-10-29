Женщина подорвала себя в центре Туниса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В понедельник в центре столицы Туниса - городе Тунисе - женщина подорвала себя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную радиостанцию, передает УНН.
Свидетель сообщил о взрыве в центре города, на проспекте имени Хабиба Бургиба, где правоохранители оцепили территорию возле муниципального театра столицы.
Сообщается, что несколько карет скорой помощи спешили к месту инцидента.
"Я был перед театром и услышал сильный взрыв и увидел бегущих людей", - сказал один из свидетелей.
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Как отмечают другие СМИ, смертница подорвала себя возле столичного торгового центра. Информации о других пострадавших пока не поступало.
Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.