Женщина подорвала себя в центре Туниса

Свидетель сообщил о взрыве в центре города, на проспекте имени Хабиба Бургиба, где правоохранители оцепили территорию возле муниципального театра столицы.



Сообщается, что несколько карет скорой помощи спешили к месту инцидента.



"Я был перед театром и услышал сильный взрыв и увидел бегущих людей", - сказал один из свидетелей.



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Как отмечают другие СМИ, смертница подорвала себя возле столичного торгового центра. Информации о других пострадавших пока не поступало.



Как сообщал УНН, террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.