У результаті нападу смертниці у Тунісі поранено вісім поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центрі столиці Тунісу 30-річна жінка підірвала себе, поранивши дев'ятьох людей. За повідомленням МВС Тунісу, інцидент розглядають як "терористичний вибух", передає УНН з посиланням на Reuters.
У міністерстві повідомили, що серед постраждалих - вісім поліцейських. За словами свідків, жінка спочатку підійшла до скупчення правоохоронців, після чого підірвала себе.
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Як повідомляв УНН, у Тунісі вибух стався на проспекті імені Хабіба Бургіба, неподалік від муніципального театру столиці.