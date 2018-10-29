В результате нападения смертницы в Тунисе ранены восемь полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В центре столицы Туниса 30-летняя женщина подорвала себя, ранив девять человек. По сообщению МВД Туниса, инцидент рассматривают как "террористический взрыв", передает УНН со ссылкой на Reuters.
В министерстве сообщили, что среди пострадавших - восемь полицейских. По словам свидетелей, женщина сначала подошла к скоплению стражей порядка, после чего подорвал себя.
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Как сообщал УНН, в Тунисе взрыв произошел на проспекте имени Хабиба Бургиба, недалеко от муниципального театра столицы.