В результате нападения смертницы в Тунисе ранены 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В центре столицы Туниса 30-летняя женщина подорвала себя, ранив 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Ранены 15 полицейских и 5 мирных жителей, среди которых 5 детей", - говорится в сообщении МВД Туниса.
По словам министра внутренних дел Туниса Хишема Фурата, у террористки раньше не было судимостей. Мотивы нападения пока не ясны. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.
Напомним, вчера сообщалось, что в результате теракта ранены 8 полицейских.
Как сообщал УНН, в Тунисе взрыв произошел на проспекте имени Хабиба Бургиба, недалеко от муниципального театра столицы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У здания ЦИК в Афганистане взорвали бомбу, есть жертвы