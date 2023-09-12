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У разі продовження Польщею ембарго на український агроекспорт Україна звернеться до СОТ – Шмигаль

У разі продовження Польщею ембарго на український агроекспорт Україна звернеться до СОТ – Шмигаль

Київ • УНН

 • 306417 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на заяви польської влади про те, що Польща одноосібно продовжить обмеження на транзит українських агротоварів після 15 вересня. У разі ухвалення польською стороною такого рішення, як повідомив Шмигаль, Україна буде змушена звернутися до Світової організації торгівлі щодо компенсації, пише УНН.

Цитата

«Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі - ред.)», - написав Шмигаль у соціальній мережі Х.

Нагадаємо

15 вересня спливає строк запровадженого раніше ембарго на транзит деяких товарів українського агросектору територією 5 країн-сусідів (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія).

12 вересня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща одноосібно продовжить ембарго у разі якщо його продовження не ухвалить Єврокомісія. Про це він спочатку повідомив у соцмережі Х, долучивши до допису виборчий ролік правлячої партії “Право і Справедливість” (парламентські вибори у РП призначені на 15 жовтня і питання захисту польського агровиробника розігрується багатьма політиками).

В цьому роліку сам Маровецький наголошує, що Польща прийняла мільйони біженців з України, але при цьому уряд Польщі стоятиме на варті інтересів польських фермерів. Так само він наголошує, що саме непохитна позиція Польщі дозволила затримати експорт українського збіжжя на спільний європейський ринок. І поки у Брюсселі розмірковують чи продовжувати ембарго, Польща не допустить засилля української агропродукції на її ринку.

Пізніше Маровецький підтвердив таку позицію польської влади на виступі перед членами уряду.

Крім того, речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив Polsat News повідомив, що 12 вересня уряд країни ухвалить розпорядження, в якому закликатиме Єврокомісію продовжити заборону на імпорт до п’яти країн ЄС збіжжя з України. Документ міститиме попередження, що зважаючи на безпекову складову Польща залишає за собою право продовжити ембарго на національному рівні, якщо цього не зробить Єврокомісія.

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Додамо

За прогнозами Мінагрополітики, загальний урожай зернових та олійних культур цього року може перевищити торішній на 5% і сягнути 76,7 млн тонн.

Водночас, українські аграрії, особливо після закриття “зернового коридору”, зіткнулися з ускладненням експорту продукції. Україні потрібно експортувати 5 млн тонн зерна на місяць. Однак, поки що “шляхи солідарності” ЄС дозволяють експортувати лише до 4 млн тонн.

Ситуація також ускладнюється забороною експорту (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) до 5 сусідніх країн, що діє до 15 вересня і може бути продовжена.

Українська зернова асоціація офіційно звернулася до виконавчого віцепрезидента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Оскільки через зрив російською федерацією Чорноморської зернової ініціативи Україна зіткнулася з необхідністю додатково збільшити пропускну спроможність “шляхів солідарності” приблизно на 1-1,5 млн тонн зерна на місяць.

Це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Зараз ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Тому УЗА запропонувала запровадити “зелені коридори” для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів.

Для реалізації цього проєкту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення. Також Асоціація пропонує для європейських перевізників запровадити субсидії, щоб компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення. Крім того, для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих “портових витрат на українське зерно”.

Наразі в ЄС обговорюється можливість компенсації українським аграріям логістичних витрат у сумі 30 євро за тонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більшість країн ЄС проти продовження блокування українського агроекспорту після 15 вересня - ЗМІ

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