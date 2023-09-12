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В случае продления Польшей эмбарго на украинский агроэкспорт Украина обратится в ВТО - Шмыгаль

В случае продления Польшей эмбарго на украинский агроэкспорт Украина обратится в ВТО - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 306411 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на заявления польских властей о том, что Польша единолично продлит ограничения на транзит украинских агротоваров после 15 сентября. В случае принятия польской стороной такого решения, как сообщил Шмыгаль, Украина будет вынуждена обратиться во Всемирную торговую организацию относительно компенсации, пишет УНН.

Цитата

«Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей. Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле - ред.)», - написал Шмыгаль в социальной сети Х.

Напомним

15 сентября истекает срок введенного ранее эмбарго на транзит некоторых товаров украинского агросектора по территории 5 стран-соседей (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния).

12 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша единолично продлит эмбарго в случае если его продление не примет Еврокомиссия. Об этом он сначала сообщил в соцсети Х, прикрепив к сообщению избирательный ролик правящей партии “Право и Справедливость” (парламентские выборы в РП назначены на 15 октября и вопрос защиты польского агропроизводителя разыгрывается многими политиками).

В этом ролике сам Маровецкий отмечает, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но при этом правительство Польши будет стоять на страже интересов польских фермеров. Так же он отмечает, что именно непоколебимая позиция Польши позволила задержать экспорт украинского зерна на общий европейский рынок. И пока в Брюсселе размышляют продолжать ли эмбарго, Польша не допустит засилья украинской агропродукции на ее рынке.

Позже Маровецкий подтвердил такую позицию польских властей на выступлении перед членами правительства.

Кроме того, представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил Polsat News сообщил, что 12 сентября правительство страны примет распоряжение, в котором будет призывать Еврокомиссию продлить запрет на импорт в пять стран ЕС зерна из Украины. Документ будет содержать предупреждение, что ввиду составляющей безопасности Польша оставляет за собой право продлить эмбарго на национальном уровне, если этого не сделает Еврокомиссия.

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Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и достичь 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока что “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.

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