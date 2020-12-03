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У Раді зібрали необхідну кількість голосів за проведення позачергового засідання - джерело

Київ • УНН

 • 26715 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Верховній Раді зібрали необхідні 150 голосів для розгляду питання щодо проведення позачергового засідання парламенту у п'ятницю, 4 грудня, на якому мають бути розглянуті законопроекти стосовно скасування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб - підприємців (ФОП). Про це УНН повідомило джерело з фракції “Слуга народу”.

“Вже зібрали необхідну кількість голосів, 150 підписів є”, — повідомило джерело.

Зазначимо, 1 грудня ВР ухвалила за основу та в цілому "компромісний" законопроект №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів, яким застосування касових апаратів відтермінували на рік.

Але, як повідомляють учасники акції "SaveФОП", завтра в столиці відбудеться масштабна акція протесту. Мітингувальників не влаштовує те, що ВР ухвалила проект закону, який відтерміновує введення РРО, а не скасовує його. Також до ФОПів мають приєднатися вчителі, для яких, згідно з проектом Бюджету на 2021 рік, не передбачено коштів для підняття заробітної плати.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради вже декілька тижнів тривають мітинги підприємців, які не згодні з рішенням парламенту, який відмовив у скасуванні введення обов’язкового використання касових апаратів.

Зауважимо, раніше Дмитро Разумков заявив, що парламентарям потрібно буде завершити це питання з ФОПами до кінця поточного року.

Українські Національні Новини

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