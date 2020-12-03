В Раде собрали необходимое количество голосов за проведение внеочередного заседания - источник

"Уже собрали необходимое количество голосов, 150 подписей есть", - сообщил источник.

Отметим, 1 декабря ВР приняла за основу и в целом "компромиссный" законопроект №4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП, которым применение кассовых аппаратов отсрочили на год.

Но, как сообщают участники акции "SaveФОП", завтра в столице состоится масштабная акция протеста. Митингующих не устраивает то, что ВР приняла проект закона, который переносит введение РРО, а не отменяет его. Также к ФЛП должны присоединиться учителя, для которых, согласно проекту Бюджета на 2021 год, не предусмотрены средства для поднятия заработной платы.

Напомним, что под стенами Верховной Рады уже несколько недель продолжаются митинги предпринимателей, которые не согласны с решением парламента, который отказал в отмене введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Отметим, ранее Дмитрий Разумков заявил, что парламентариям нужно будет решить этот вопрос с ФЛП до конца текущего года.