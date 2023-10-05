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У Раді зібрали 226 підписів за розгляд законопроектів про заборону УПЦ МП в Україні

У Раді зібрали 226 підписів за розгляд законопроектів про заборону УПЦ МП в Україні

Київ • УНН

 • 654531 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Верховній Раді зібрано 226 підписів за звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо внесення на розгляд у сесійній залі законопроектів про заборону в Україні УПЦ МП. Про це у Facebook повідомила нардепка від партії "Голос" Юлія Клименко, пише УНН.

Цитата

"226 підписів народних депутатів зібрано за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі Є", — написала Клименко.

Раніше

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чому в Україні не заборонять УПЦ МП.

Він наголосив, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально.

Нагадаємо

Як повідомили в СБУ, з початку повномасштабної російської війни було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), які працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію. 

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