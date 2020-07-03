У Раді є 226 голосів за відставку Терентьєва і Смолія - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Верховній Раді є 226 голосів за відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України та Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.
"226 голосів за відставку Терентьєва і Смолія є. Кандидатам на їх місце приготуватися", - написав Качура у Telegram.
Як повідомляв УНН, 3 липня Верховна Рада обговорить кадрові питання, зокрема можуть обговорити питання про голову Антимонопольного комітету та голову Національного банку України Якова Смолія.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.