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В Раде есть 226 голосов за отставку Терентьева и Смолия - нардеп

В Раде есть 226 голосов за отставку Терентьева и Смолия - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12378 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Верховной Раде есть 226 голосов за отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины и Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"226 голосов за отставку Терентьева и Смолия есть. Кандидатам на их место приготовиться", - написал Качура в Telegram.

Как сообщал УНН, 3 июля Верховная Рада обсудит кадровые вопросы, в частности могут обсудить вопрос о председателе Антимонопольного комитета и председателя Национального банка Украины.

Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления". Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.

Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

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