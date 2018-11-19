У Раді вже завтра готові розглянути подання на Березкіна

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Верховна Рада України може розглянути подання Генерального прокурора на народного депутата Станіслава Березкіна вже завтра, у разі відповідного рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.