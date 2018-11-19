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У Раді вже завтра готові розглянути подання на Березкіна

У Раді вже завтра готові розглянути подання на Березкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Верховна Рада України може розглянути подання Генерального прокурора на народного депутата Станіслава Березкіна вже завтра, у разі відповідного рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

"У ці дні, можливо і завтра, у залі може з’явитись і питання про зняття недоторканності з депутата Березкіна… Воно було передано до регламентного комітету і безпосередньо народному депутату, і він дав згідно з законом усі пояснення. Коли регламентний комітет прийме рішення, протягом 5 днів це рішення має бути запропоновано на розгляд парламенту. Тобто, якщо буде рішення регламентного комітету, завтра до розгляду може додатись питання зняття депутатської недоторканості", – заявив Парубій.

Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради о 14:00 19 листопада розгляне подання про зняття недоторканності з народного депутата Станіслава Березкіна.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.

Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.

Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.

Українські Національні Новини

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