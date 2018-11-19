У Раді вже завтра готові розглянути подання на Березкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Верховна Рада України може розглянути подання Генерального прокурора на народного депутата Станіслава Березкіна вже завтра, у разі відповідного рішення комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"У ці дні, можливо і завтра, у залі може з’явитись і питання про зняття недоторканності з депутата Березкіна… Воно було передано до регламентного комітету і безпосередньо народному депутату, і він дав згідно з законом усі пояснення. Коли регламентний комітет прийме рішення, протягом 5 днів це рішення має бути запропоновано на розгляд парламенту. Тобто, якщо буде рішення регламентного комітету, завтра до розгляду може додатись питання зняття депутатської недоторканості", – заявив Парубій.
Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради о 14:00 19 листопада розгляне подання про зняття недоторканності з народного депутата Станіслава Березкіна.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Станіслава Березкіна.
Раніше у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Згодом стало відомо, до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.