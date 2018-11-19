В Раде уже завтра готовы рассмотреть представление на Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Верховная Рада Украины может рассмотреть представление Генерального прокурора на народного депутата Станислава Березкина уже завтра, в случае соответствующего решения комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"В эти дни, возможно и завтра, в зале может появиться и вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Березкина... Оно было передано в регламентный комитет и непосредственно народному депутату, и он дал по закону все объяснения. Когда регламентный комитет примет решение, в течение 5 дней это решение должно быть предложено на рассмотрение парламента. То есть, если будет решение регламентного комитета, завтра к рассмотрению может добавиться вопрос снятия депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.
Напомним, регламентный комитет Верховной Рады в 14:00 19 ноября рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина.
Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.
Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.