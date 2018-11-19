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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106175 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149928 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144553 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136496 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128253 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171186 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Раде уже завтра готовы рассмотреть представление на Березкина

В Раде уже завтра готовы рассмотреть представление на Березкина

Киев  •  УНН

 • 7084 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Верховная Рада Украины может рассмотреть представление Генерального прокурора на народного депутата Станислава Березкина уже завтра, в случае соответствующего решения комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"В эти дни, возможно и завтра, в зале может появиться и вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Березкина... Оно было передано в регламентный комитет и непосредственно народному депутату, и он дал по закону все объяснения. Когда регламентный комитет примет решение, в течение 5 дней это решение должно быть предложено на рассмотрение парламента. То есть, если будет решение регламентного комитета, завтра к рассмотрению может добавиться вопрос снятия депутатской неприкосновенности", - заявил Парубий.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады в 14:00 19 ноября рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина.

Как сообщал УНН, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Станислава Березкина.

Ранее в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.

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