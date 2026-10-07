У Прилуках жертвами ракетного удару рф по багатоповерхівці стали вже 9 людей - серед них діти

Внаслідок ракетного удару рф у Прилуках по багатоповерхівці вранці 7 жовтня відомо вже про 9 загиблих, серед них троє дітей, кількість постраждалих зростає. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП у Чернігівській області.

Станом на 11:30 кількість загиблих зросла до 9 осіб. На жаль, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей - повідомили у поліції.

Як вказано, тривають роботи з пошуку людей під завалами.

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