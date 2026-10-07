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У Прилуках жертвами ракетного удару рф по багатоповерхівці стали вже 9 людей - серед них діти

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

У Прилуках після ракетного удару рф загинули 9 людей, серед них троє дітей. Ще 38 осіб травмовано, рятувальники шукають людей під завалами.

У Прилуках жертвами ракетного удару рф по багатоповерхівці стали вже 9 людей - серед них діти

Внаслідок ракетного удару рф у Прилуках по багатоповерхівці вранці 7 жовтня відомо вже про 9 загиблих, серед них троє дітей, кількість постраждалих зростає. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП у Чернігівській області. 

Станом на 11:30 кількість загиблих зросла до 9 осіб. На жаль, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей

- повідомили у поліції.

Як вказано, тривають роботи з пошуку людей під завалами.

Російська атака вбила 12 людей: у Прилуках загинув 8-річний хлопчик07.10.26, 11:40 • 1682 перегляди

Юлія Шрамко

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