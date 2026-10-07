В Прилуках жертвами ракетного удара рф по многоэтажке стали уже 9 человек - среди них дети

В результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках утром 7 октября известно уже о 9 погибших, среди них трое детей, число пострадавших растёт. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГУНП в Черниговской области.

По состоянию на 11:30 число погибших возросло до 9 человек. К сожалению, из-под завалов многоэтажного дома достали тела троих детей. Травмированы 38 человек, среди которых 7 детей - сообщили в полиции.

Как указано, продолжаются работы по поиску людей под завалами.

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