У проекті Трудового кодексу закладена можливість звільнення жінок з дітьми до 3-х років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Жінка, яка стала матір’ю, відповідно до проекту нового Трудового кодексу захищена від звільнення тільки у період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю, повідомляє УНН.
“Стаття 37. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з нез’явленням працівника на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності
1. Трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з нез’явленням працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності (якщо законодавством не встановлено більш тривалий строк при певному захворюванні), не враховуючи часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами”, — йдеться у проекті.
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Тобто у законопроекті відсутні заборони на звільнення жінок з дітьми віком до 3-х років, а також матерів-одиначок з дітьми віком до 14 років. Жінки, у разі ухвалення цього документу, користуватимуться захистом від звільнення лише у період використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (70 днів до і 56 днів після пологів).
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Нагадаємо, про роботу над новим проектом Трудового кодексу мова йде вже кілька місяців. У листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок.
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Ще до своєї офіційної презентації проект кодексу викликав безліч дискусій, адже неодноразово різні експерти заявляли, що в документі звужуються права працівників та навіть зменшується захист таких категорій, як жінки у декретній відпустці чи матері-одиначки. Також мова йде про скорочення щорічної гарантованої відпустки тощо.