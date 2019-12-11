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В проекте Трудового кодекса заложена возможность увольнения женщин с детьми до 3-х лет

В проекте Трудового кодекса заложена возможность увольнения женщин с детьми до 3-х лет

Киев  •  УНН

 • 32256 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Женщина, которая стала матерью, согласно проекту нового Трудового кодекса защищена от увольнения только в период отпуска по беременности и родам. Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде, сообщает УНН.

"Статья 37. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с неявкой работника на работу вследствие временной нетрудоспособности

1. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с неявкой работника на работу в течение более четырех месяцев подряд или 150 дней в течение рабочего года в результате временной нетрудоспособности (если законодательством не установлен более длительный срок при определенном заболевании), не учитывая времени отпуска в связи с беременностью и родами", - говорится в проекте.

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То есть в законопроекте отсутствуют запреты на увольнение женщин с детьми до 3-х лет, а также матерей-одиночек с детьми в возрасте до 14 лет. Женщины, в случае принятия этого документа, будут пользоваться защитой от увольнения только в период использования отпуска в связи с беременностью и родами (70 дней до и 56 дней после родов).

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Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

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Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.

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