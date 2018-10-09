У посольстві США прокоментували припинення голодування Сенцовим

"Погоджуємось з нашими партнерами з ЄС: своїм голодуванням на знак протесту Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість та самовідданість. Росія повинна негайно звільнити усіх українських політв'язнів та поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.



Нагадаємо, раніше Євросоюз заявив, що солідарний з Сенцовим і, крім оперативного і належного лікування, сподівається на його невідкладне звільнення.



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Сенцов оголосив голодування 14 травня і з тих пір перебував під наглядом лікарів. П'ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявиви, що Сенцов припинив голодування.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.



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